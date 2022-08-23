Samsun'da kozmetik ürünleri deposundaki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Samsun'da kozmetik ürünleri deposundaki yangın kontrol altına alındı

23.08.2022 10:38

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kozmetik ürünleri deposundaki yangın tamamen kontrol altına alındı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kozmetik ürünleri deposundaki yangın tamamen kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Recepoğlu Kavşağı mevkisindeki kozmetik ürünleri deposunda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında küçük çaplı patlamalar oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra ilçelerden gelen itfaiye personeli de yangına müdahale etti.

Yangın, yürütülen çalışmalar sonucu tamamen kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, gazetecilere, sık sık patlamalar olduğu için yangına dışarıdan müdahale ettiklerini söyledi.

"Kapalı alanda yanma var. Alev boyu oldukça düştü. Patlamalar devam ettiği için dört taraftan müdahale edildi. Herhangi bir can kaybı yok." diyen Zengin, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirtti.

Canik Kaymakamı Mahmut Halal da olay yerinde incelemelerde bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

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Kaynak: AA

Tekkeköy, İtfaiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da kozmetik ürünleri deposundaki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da kozmetik ürünleri deposundaki yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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