Samsun'da iki ayrı silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da iki ayrı silahlı saldırı: 3 yaralı

21.08.2022 15:14
Samsun'da iki ayrı silahlı saldırı: 3 yaralı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen 2 ayrı silahlı saldırıda 1'i kazara olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen 2 ayrı silahlı saldırıda 1'i kazara olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şabanoğlu Mahallesi 'nde silahlı saldırıya uğrayan S.K. yaralandı. Bu sırada seken kurşun N.K adlı kadına isabet ederek kazara yaraladı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İlçesinin Kirazlık Mahallesi'ne ise silahlı saldırıya uğrayan Y.S. yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.S. tedavi altına alındı.

Meydana gelen iki ayrı Silahla yaralanma olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da iki ayrı silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da iki ayrı silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika
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