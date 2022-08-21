Edinilen bilgiye göre, Şabanoğlu Mahallesi 'nde silahlı saldırıya uğrayan S.K. yaralandı. Bu sırada seken kurşun N.K adlı kadına isabet ederek kazara yaraladı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İlçesinin Kirazlık Mahallesi'ne ise silahlı saldırıya uğrayan Y.S. yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.S. tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da iki ayrı silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika

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