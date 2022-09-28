Kazada sürücü ile araçta bulunan Ayşegül (24) ve Emine Değirmen (53) ile Aysel Tali (53) yaralandı.

Kaynak: AA

Tragger, Samsun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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