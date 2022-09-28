Samsun'da ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

28.09.2022 17:56
Samsun'da ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Samsun'un Terme ilçesinde ağaca çarpan hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Terme ilçesinde ağaca çarpan hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Cemil Değirmen'in (52) kullandığı 34 PNA 13 plakalı hafif ticari araç, Samsun- Ordu kara yolu Söğütlü mevkisinde ormanlık alanda devrildi. Savrulan araç, ağaca çarpıp dik olarak kaldı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ayşegül (24) ve Emine Değirmen (53) ile Aysel Tali (53) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Tragger, Samsun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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