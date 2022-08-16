Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Samsun'un Terme ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda belirlenen adreslere yapılan operasyonlar sonucu ekipler, 70 kök kenevir bitkisi, 877 gram kubar esrar, 1 tabanca, 2 şarjör ve 22 fişek ele geçirdi.
Operasyonlarda bir kişi gözaltına alındı.
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