Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

16.08.2022 13:12
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Samsun'un Terme ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

Samsun'un Terme ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen adreslere yapılan operasyonlar sonucu ekipler, 70 kök kenevir bitkisi, 877 gram kubar esrar, 1 tabanca, 2 şarjör ve 22 fişek ele geçirdi.

Operasyonlarda bir kişi gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Samsun'da 687 bin kışlık sebze fidesi dağıtıldı Samsun'da 687 bin kışlık sebze fidesi dağıtıldı Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Hisarcık, Samsun, Terme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
15:07 Dün iptal edilen motorin zammı bugün yapılıyor! Litresi 24 lirayı geçecek
14:46 Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin havan saldırısında şehit olan uzman çavuş hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:16:25. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement