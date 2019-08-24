Samsun'un Terme ve Salıpazarı ilçelerinde sel felaketi

Samsun Valisi Osman Kaymak, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde yaşanan sel felaketiyle ilgili alınan güvenlik tedbirleri, kurtarma ve yardım çalışmaları ile selin neden olduğu hasar hakkında açıklamada bulundu.



Terme'deki 82 mahalleden kırsalda bulunan 11 mahallede maddi zararın meydana geldiğini ifade eden Vali Kaymak, "Kocaman Mahallesi'nde 350, Dibekli Mahallesi'nde 70, İmanalisi Mahallesi'nde 55, Eğercili Mahallesi'nde 35 ve Sarayköy Mahallesi'nde 22 vatandaşımız olmak üzere Şanlıurfa, Adana, Kilis ve Gaziantep'ten ilçemize gelen tarım işçilerimizden 530'unun çadırlarının sel felaketinden zarar gördüğü ve söz konusu vatandaşlarımıza ait çadırların kullanılamaz hale geldiği belirlenmiştir. Mevsimlik olarak çalışan işçilerimiz bölgedeki okullara ve ilçe merkezindeki kapalı spor salonuna alınarak emniyetleri sağlanmıştır. Çardak Mahallesi'nde ırmak kenarında mahsur kalan 4 vatandaşımız Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bölgelere sevk edilmiştir. Yerli Mahallesi'nde mahsur kalan 2 vatandaşımız Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter vasıtasıyla kurtarılarak güvenli bölgeye sevk edilmiştir. Akbucak Mahallesi'nde ırmak kenarında mahsur kalan 2 vatandaşımız Terme itfaiyesi tarafından botla kurtarılarak güvenli bölgelere sevk edilmiştir. Köybucağı Mahallesi'nde 3 vatandaşımız Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından mahsur kaldığı bölgeden alınarak güvenli bölgelere sevk edilmiştir. Terme İlçesi genelinde sel felaketi nedeniyle ilk belirlemelere göre Kocaman Mahallesi'nde 4 ev, Dibekli Mahallesi'nde 2 ev, Köybucağı Mahallesi'nde 2 ev olmak üzere toplam 8 ev su altında kalmıştır. Söz konusu evlerde maddi hasar meydana gelmiştir. İlçemizdeki kırsal mahallelere bağlantı yolları büyük hasar gördüğünden dolayı ilçe merkezi ile 12 kırsal mahalleye karayolu ile ulaşım irtibatı kesilmiştir. İlçe merkezinde Adliye ve Askerlik Şubesi karşısında bulunan 2 adet yaya köprüsü Terme Çayı'nın su seviyesinin yükselmesi sonucu tamamen yıkılmıştır. Fenk Mahallesi ile Çay Mahallesi arasında bağlantıyı sağlayan 4 adet köprü tedbir amaçlı yaya geçişi ve trafiğe kapatılmıştır. Terme Sanayi Bölgesi'nin aşırı yağış nedeniyle tamamen sular altında kalması sebebiyle bölgede faaliyet gösteren 8 iş yeri kullanılamaz hale gelmiştir. Köybucağı Mahallesi'nde ve Çay Mahallesi'nde geçici olarak elektrik kesintisi yapılmıştır. Arızaların giderilme çalışmaları devam etmektedir. Terme Belediye Başkanlığınca sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın tamamının sıcak yemek verilmiş, içme suyu ihtiyaçları karşılanmıştır. AFAD tarafından selden etkilenen mevsimlik tarım işçilerine 250 yatak ve 250 battaniye dağıtılmış, Kızılay tarafından da kuru gıdanın dağıtımına başlanmıştır. Kayıp, ölü ya da yaralı vatandaşımızın olmadığı Terme ilçemizde tüm vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmış, meydana gelen maddi hasarın tespitine başlanmıştır" dedi.



Salıpazarı ilçesi



Salıpazarı ilçemizde ise saat 12.00 sıralarında başlayan yoğun yağış ile birlikte kırsalda bulunan Kırgıl, Esatçiftliği, Tahnal, Konakören, Yeşil, Cevizli, Çağlayan, Yayla, Karacaören, Karaman, Karaclar, Yenidoğan ve ilçe merkezindeki mahallelerde su baskınları, heyelan ve mahsur kalma yönünde ihbarlar alındığını dile getiren Kaymak, "Kapalı ana grup yollarının açılmasına yönelik Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi ve KGM ekiplerince çalışmalar yapılmıştır. Ana arterde bulunana yollar yüzde 90 oranında açılmış, ara yolların açılmasına yönelik bugün saat 08.00 itibarıyla komşu ilçelerden gelecek takviye ekipler ile beraber çalışma programı düzenlenmiştir. 23 Ağustos Cuma günü saat 12.45'te alınan bir ihbar ile Salıpazarı ilçesine bağlı Kırgıl Mahallesi karşı mevkiinde Ahmet Yıldız isimli şahsın merkebi ve kızı ile birlikte dere yatağından geçerken şiddetli yağan yağmur nedeniyle sele kapılan merkebini kurtarmak isterken oluşan heyelan neticesinde toprak altında kalarak hayatını kaybettiği yapılan araştırma ile tespit edilmiştir. Alınan ihbar üzerine mülki makamlara, AFAD, Belediye Başkanlığı, İtfaiye Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına gerekli bilgi akışı sağlanmıştır. AFAD'dan ekip talep edilmiş olup, 3 ekip Salıpazarı ilçemize gelmiştir. Bu ekiplerden birisi olayın meydana geldiği Kırgıl Mahallesi'ne sevk edilmiş, diğer ekipler ilçe içerisinde talepler doğrultusunda yönlendirilmiştir. Ayrıca ilçe merkezine bağlı Albak Mahallesi Küme Evleri mevkisinde Bilal Arslan isimli şahıs toprak kayması neticesinde toprak altında kalmış olup, jandarma ekipleri tarafından yaşamsal fonksiyonları etkin bir halde çıkartılarak alınan zayıf nabız nedeniyle hastaneye sevk edilmiştir. Ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmiştir. Belediye Başkanlığınca mevcut iş makinelerine takviye olarak Çarşamba ilçesi ve Samsun merkezden ekskavatör, kepçe ve dozer talep edilmiş, gelen iş makinesi ile ilçe içerisinde su seviyesinin yükseldiği yerlerde mahsur kalan ve kalması muhtemel vatandaş ve araçların tahliyesi için çalışılmıştır. Bu ekiplerden bazıları Salıpazarı ilçesinden Esatçiftliği Çatak mevkisinde mahsur kalan araçların olduğu bölüme kadar yolun açılması için çalışmalara başlamıştır. Ayrıca Muhtarlar Derneği vasıtasıyla tüm muhtarlara camilerden anons edilmek üzere; AFAD tarafından bildirilen sel uyarısına karşı yüksek yerlerde bulunmaları, dere yataklarına inmemeleri ve dikkatli olmaları hususunda bilgilendirme mesajı atılmıştır. Yüksek rakımdan gelen Terme Çayı'nın ilçe merkezinde dere yatağı ile birleşmesi neticesinde artan suyun debisiyle ilçe belediyesi yanında bulunan köprü tedbir olarak araç ve yaya geçişine kapatılmıştır. İlçe merkezinde bulunan HK isimli tekstil işletmesinde Terme Çayı'nın taşması nedeniyle çalışan işçiler tahliye edilmiştir. Ayrıca su seviyesinin yükselmesi nedeniyle İlçe Devlet Hastanesinin bir bölümü su almıştır. Fındık hasadı nedeniyle gelen ve çadırda kalan tarım işçileri için kapalı spor salonu hazır hale getirilmiştir. Kızılay'dan battaniye ve yeteri kadar sıcak yemek verilmesi sağlanmıştır. Yoğun yağışla birlikte ilçe merkezinde bazı iş yerleri su alarak zarar görmüştür. Saat 17.00 itibarıyla yağış şiddetini azaltmış, Terme Çayı'ndaki su seviyesi düşmeye başlamıştır. İş makineleri tarafından sel ve toprak kaymaları nedeniyle bölüm bölüm kapanan ilçe merkezi ve mahalle yollarının açılması için çalışmalar devam etmektedir. Kurumlar arası koordine sağlanmış olup, tüm birimlerimiz vatandaşlarımızla irtibat halindedir. Oluşturulan kriz masası gelişmeleri anlık takip etmektedir. İlgili kurumlarla planlama yapılarak hasar tespit çalışmalarına en kısa zamanda başlanacaktır" diye konuştu.



Risk sona erene kadar vatandaşların ırmak çevresinden uzak durması uyarısında bulunan Samsuin Valisi Osman Kaymak, "Yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Tüm bölge halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biz devlet olarak tüm birimlerimizle her zaman yanınızdayız. Allah hepimizi daha büyük afetlerden korusun" diyerek sözlerini sonlandırdı. - SAMSUN