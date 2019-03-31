Son Dakika Haberleri: Samsun'un Vezirköprü İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Samsun'un Vezirköprü İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

2 saat önce

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İbrahim Sadık Edis kazandı.

Samsun'un Vezirköprü İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İbrahim Sadık Edis kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Edis 30 bin 550, CHP adayı Onur Bayburtlu 6 bin 213, BBP adayı Fatih Ay 1005 oy aldı.

Edis'in öz geçmişi

İbrahim Sadık Edis, 1962 yılında Vezirköprü'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Vezirköprü'de tamamladı. 1984 yılında Ankara'da askerlik görevini yaptı. Vezirköprü'de beyaz eşya satıcılığı yaparken Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına seçildi. 29 Mart 2009 yılında AK Parti'den Vezirköprü Belediye Başkanlığına aday oldu.

2 dönemdir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Edis, evli ve 2 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:03 Kaynak: AA

İbrahim Sadık Edis, Samsun, AK Parti, Vezirköprü, Güncel
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