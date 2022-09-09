Samsun'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 27 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 27 kişi yaralandı

09.09.2022 20:56
Samsun'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 27 kişi yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde devrilen tarım işçilerinin bulunduğu minibüsteki 27 kişi yaralandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde devrilen tarım işçilerinin bulunduğu minibüsteki 27 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan 55 AFT 117 plakalı minibüs, Vezirköprü Devlet Hastanesi kavşağında 34 GS 5101 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs, refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan tarım işçileri, itfaiye ekiplerinde çıkarıldı.

Yaralanan ve sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan minibüsteki 27 işçiden 3'ü, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

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Kaynak: AA

Vezirköprü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 27 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 27 kişi yaralandı - Son Dakika
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