Alınan bilgiye göre, İstanbul 'da ikamet eden ve tatil için Çaltu Mahallesi'ndeki evine gelen Melek Ünal (63), sabah saatlerinde bahçede temizlik yaparken, yaklaşık 5 metrelik duvardan düştü.

Kaynak: AA

Vezirköprü, İstanbul, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da evinin bahçesindeki duvardan düşen kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

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