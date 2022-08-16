Samsun'da evinin bahçesindeki duvardan düşen kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Samsun'da evinin bahçesindeki duvardan düşen kadın yaşamını yitirdi

16.08.2022 17:18
Samsun'da evinin bahçesindeki duvardan düşen kadın yaşamını yitirdi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin bahçesindeki duvardan düşen kadın öldü.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin bahçesindeki duvardan düşen kadın öldü.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da ikamet eden ve tatil için Çaltu Mahallesi'ndeki evine gelen Melek Ünal (63), sabah saatlerinde bahçede temizlik yaparken, yaklaşık 5 metrelik duvardan düştü.

Ünal, olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi tarafından bulunan Ünal'ın cenazesi, savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Samsun'a gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: AA

Vezirköprü, İstanbul, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da evinin bahçesindeki duvardan düşen kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun'da evinin bahçesindeki duvardan düşen kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika
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