Samsun'da hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı

01.09.2022 09:44
Samsun'da hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Durağan-Vezirköprü kara yolu hayvan pazarı mevkisinde 06 BC 2374 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün yoldaki ölü hayvana çarpmamak için manevra yapması sonucu şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan Necmiye (69), Remziye (42), Hülya (40) ve Osman Esad Demir (6) ile Zehra (40) ve Maşıta Altınsoy (2) ile İbrahim Emir Sayar (8) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Vezirköprü, Tragger, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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