Kazada araçta bulunan Necmiye (69), Remziye (42), Hülya (40) ve Osman Esad Demir (6) ile Zehra (40) ve Maşıta Altınsoy (2) ile İbrahim Emir Sayar (8) yaralandı.

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Kaynak: AA

Vezirköprü, Tragger, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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