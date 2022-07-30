Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

30.07.2022 21:15
Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde saman yüklü traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde saman yüklü traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Karkucak Mahallesi'nde Mehmet Ş. (63) kontrolündeki 55 HN 059 plakalı saman yüklü traktör bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Kazada, sürücünün kız kardeşi olduğu öğrenilen Ümmühan Sadıç (57), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Vezirköprü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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