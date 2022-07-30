Yaralanan sürücü ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Vezirköprü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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