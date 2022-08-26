Samsun'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

26.08.2022 23:32
Samsun'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

F.S. idaresindeki 55 DL 992 plakalı otomobil, Vezirköprü- Havza kara yolu Meşeli Mahallesi'nde O.K'nın kullandığı plakası henüz belirlenemeyen traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü O.K. ağır yaralandı, yanında bulunan İ.D, E.D, S.K. ile otomobil sürücüsü F.S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan O.K, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kaynak: AA

Vezirköprü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun'da traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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