Esentepe Mahallesi'nde orman ürünleri alanında üretim yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.

Kaynak: AA

Vezirköprü, Esentepe, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da orman ürünleri işlenen fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

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