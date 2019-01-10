Son Dakika Haberleri: Samsun'un Yakakent İlçesi Açıklarında Bir Balıkçı Teknesi Battı.

Samsun'un Yakakent İlçesi Açıklarında Bir Balıkçı Teknesi Battı.

56 dakika önce

IHAAW130012-ASA/10-01-2019- Samsun'un Yakakent ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi battı.

Samsun'un Yakakent İlçesi Açıklarında Bir Balıkçı Teknesi Battı., System.String[]
IHAAW130012-ASA/10-01-2019

- Samsun'un Yakakent ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi battı. Teknede bulunan 4 kişiden 2'si balıkçılar tarafından kurtarıldı. 1 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kişinin kaybolduğu bildirildi. 10.01.2019 13: 00: 12 TSI
NNNN - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:06 Kaynak: İHA

Yakakent, Samsun, 3. Sayfa
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