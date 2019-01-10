Samsun'un Yakakent İlçesi Açıklarında Bir Balıkçı Teknesi Battı.
56 dakika önce
IHAAW130012-ASA/10-01-2019- Samsun'un Yakakent ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi battı.
IHAAW130012-ASA/10-01-2019
- Samsun
'un Yakakent
ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi battı. Teknede bulunan 4 kişiden 2'si balıkçılar tarafından kurtarıldı. 1 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kişinin kaybolduğu bildirildi. 10.01.2019 13: 00: 12 TSI
NNNN - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:06 Kaynak: İHA
İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada
Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada
Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak
9 Çocuğuna Aylık 100 Bin TL Harcayan İzzet Yıldızhan'dan İlginç İtiraf: Evde Ceza Sistemi Var