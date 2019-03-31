Samsun'un Yakakent İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Samsun
'un Yakakent
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Hüseyin Kıyma
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Hüseyin Kıyma 2 bin 894 oy aldı.
-Kıyma'nın özgeçmişi-
Hüseyin Kıyma, 13 Eylül
1971 yılında Yakakent'te doğdu. İlk ve orta okulu Yakakent'te bitiren Kıyma, liseyi ise Alaçam
Lisesinde tamamladı. Kıyma, 1994 yılında İstanbul Polis
Eğitim Merkezi'ni bitirdikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünde polis olarak göreve başladı. 2003-2005 yılları arasında Hakkari
'de 2005-2010 yılları arasında Bartın
İl Emniyet Müdürlüğünde çalışan Kıyma, 2010 yılında kurum değiştirerek Samsun İl Özel İdaresine bağlı Yakakent İlçe Özel İdare Müdürü olarak atandı.
Kıyma, 2014 yılında mahalli idareler seçimlerinde AK Parti'den Yakakent Belediye Başkanlığına seçildi. Anadolu Üniversitesi
İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi'ni tamamladıktan sonra işletme alanında yüksek lisans yapan Kıyma, evli ve 3 çocuk babasıdır.