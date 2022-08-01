Denizde boğulma tehlikesi geçirdi, hastanede öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Denizde boğulma tehlikesi geçirdi, hastanede öldü

01.08.2022 12:16
Denizde boğulma tehlikesi geçirdi, hastanede öldü

SAMSUN'un Yakakent ilçesinde dün boğulma tehlikesi geçiren Saim Tahtacı (59), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SAMSUN'un Yakakent ilçesinde dün boğulma tehlikesi geçiren Saim Tahtacı (59), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün ilçeye bağlı Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Saim Tahtacı, akıntıya kapılarak, boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından karaya çıkartılan Tahtacı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, ilk müdahalesinin ardından Alacam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Tahtacı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


YORUMLAR
500
Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanelik oldu Denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanelik oldu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizde boğulma tehlikesi geçirdi, hastanede öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:08 Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi
17:56 Fenerbahçe, Makedon sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiraladı! Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor
17:53 Psikolog Esra Ezmeci, herkesin merak ettiği soruyu cevapladı: Hayatta herkesin öncelikleri farklı olabilir
17:19 İngiltere'de giydiği elbise nedeniyle restorana alınmayan genç kadın sosyal medyadan tepki gösterdi
17:15 Disney Plus dizisi Kaçış'ta rol alan İrem Helvacıoğlu burun estetiği yaptırdı
17:15 Kadın futbolcunun gol sevincini coşkulu yaşadı! Formasını çıkartıp tribünlere koştu
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:37 Scooter kullanan 23 yaşındaki Dilara'ya çarpıp ölümüne sebep olan sürücünün 6 yıla kadar hapsi talep edildi!
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 18:44:44. #1.13#
SON DAKİKA: Denizde boğulma tehlikesi geçirdi, hastanede öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement