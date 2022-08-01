Denizde boğulma tehlikesi geçirdi, hastanede öldü

Olay, dün ilçeye bağlı Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Saim Tahtacı, akıntıya kapılarak, boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler tarafından karaya çıkartılan Tahtacı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, ilk müdahalesinin ardından Alacam Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Tahtacı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

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