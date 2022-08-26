Samsun'da tarihi eser niteliğinde Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

Samsun'un Yakakent ilçesinde, tarihi eser niteliğinde Kur'an-ı Kerim ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.E. ve T.S'nin Sinop'tan Samsun'a tarihi eser niteliğindeki Kur'an-ı Kerim getirip satacağı ihbarını aldı.
Bunun üzerine şüphelilerin aracı Yakakent'te durduruldu. Araçtaki aramalarda, tarihi eser niteliğindeki Kur'an-ı Kerim bulundu.
Kur'an-ı Kerim'e Samsun Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu.
Şüpheliler, ekipler tarafından gözaltına alındı.
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