Samsun'da tarihi eser niteliğinde Kur'an-ı Kerim ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da tarihi eser niteliğinde Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

26.08.2022 13:38
Samsun'da tarihi eser niteliğinde Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

Samsun'un Yakakent ilçesinde, tarihi eser niteliğinde Kur'an-ı Kerim ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde, tarihi eser niteliğinde Kur'an-ı Kerim ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.E. ve T.S'nin Sinop'tan Samsun'a tarihi eser niteliğindeki Kur'an-ı Kerim getirip satacağı ihbarını aldı.

Bunun üzerine şüphelilerin aracı Yakakent'te durduruldu. Araçtaki aramalarda, tarihi eser niteliğindeki Kur'an-ı Kerim bulundu.

Kur'an-ı Kerim'e Samsun Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu.

Şüpheliler, ekipler tarafından gözaltına alındı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Yakakent, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da tarihi eser niteliğinde Kur'an-ı Kerim ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun'da tarihi eser niteliğinde Kur'an-ı Kerim ele geçirildi - Son Dakika
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