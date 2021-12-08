Samsun'un yöresel lezzetleri profesyonel mutfaklar için hazırlanacak - Son Dakika

Samsun Turizmciler Derneği'nin hazırladığı Sağlıklı Yaşam İçin Doğaya Dönüş projesi ile güvenilir gıda, hijyen, fitoterapi ve aroma terapi eğitimleri alan kadınlar, kuracakları kooperatifte profesyonel mutfaklar için yöresel lezzetler hazırlayacak.

Samsun Turizmciler Derneği, kadın istihdamını artırmak, yöresel ürünlerin tanıtımını yapmak, sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek için hazırladığı AB destekli proje ile 40 kadının mutfak eğitimi almasını sağladı.

Özel bir aşçılık akademisinde şef Ercan Yılmaz'dan eğitim alan kadınlar, otel, restoran, kafe gibi profesyonel mutfaklarda hangi yöresel ürünlerin nasıl kullanılacağını öğrendi.

Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç, AA muhabirine, eğitim alan kadınların kuracakları kooperatifle Samsun'un yöresel yemeklerini, tatlılarını, turşularını, reçellerini, pekmezlerini, meyve sularını markalaştırarak satışa sunacaklarını anlattı.

Projeye katılan kadınlara güvenilir gıda, hijyen, fitoterapi ve aroma terapi eğitimleri verildiğini dile getiren Genç, "Şu anda da pratik mutfak eğitimleri veriyoruz ki yaptığımız turşular, pekmezler, meyve suları nasıl bekleyebilir, kavanozlandığında neler olabilir, bunların eğitimini veriyoruz. Kadınlar buradaki aldıkları eğitimle aslında güvenli gıdayı da öğrenmiş oluyorlar. Mutfak eğitimi de almış oluyorlar. Hem hijyen eğitimi, hem lezzeti öğretmeye çalışıyoruz. Biraz da kendi yöresel lezzetlerimizi işin içine katıp yöresel lezzetlerimizi tüm Türkiye'yle buluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.

Daha önce dernek olarak Ot Yemeklerinin Sektörle Eşleştirilmesi konulu çalıştay düzenlediklerini belirten Genç, "Yöresel ürünler marketi düşünün. Orada da satışımız olacak. Yine ot yemekleri festivali yapacağız. Ot yemekleri festivalinde de satışlarımız olacak. Bu sene biliyorsunuz TEKNOFEST Samsun'da yapılacak. Biz de konuklar için yöresel ot yemekleri festivali yapacağız." diye konuştu.

Şef Ercan Yılmaz ise kadınların doğal olarak yaptıkları turşu, reçel gibi ürünlerin profesyonel mutfaklarda nasıl ihtiyaç olduğunu ve nasıl daha lezzetli ve uzun süreli yapabileceklerini anlatmaya çalıştıklarını vurguladı.

Yılmaz, "Reçeller, turşular, otlardan saklama yöntemlerine göre yeni ürünler ortaya çıkartıyoruz. Çok fazla kullanılan ürünleri ortaya çıkararak işletmelere sunacak şekilde hazır hale getiriyoruz." ifadesinde bulundu.

"Doğal ürünleri daha fazla kullanmaya dikkat edeceğiz"

Türkiye Aşçılar Federasyonu olarak yaklaşık 10 bin şefin doğal ürünlere mutfaklarda daha fazla yer verilebilmesi için çalışmalara başladıklarına değinen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Özellikle aslında birçok şeyi unutmuştuk. Doğallığı unutmuştuk. Endüstriyel ürünler çok fazla hayatımızdaydı. Ben de çok şek öğrenmiş oluyorum. Doğal ürünlerin işletmelerde daha fazla nasıl kullanılabileceğini aslında neden bunları kullanmadığımızı da sorgular hale geldik. İşletmelerde bu tür ürünleri daha fazla kullanmaya dikkat edeceğimizle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hem üreticiye destek olmak hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak için doğal ürünleri daha fazla kullanmaya dikkat edeceğiz. Yine kooperatif aracılığıyla da profesyonel mutfaklara ulaşmasını sağlayacaklar ve biz de ürünleri tüketeceğiz. Samsun oldukça geniş ürün yelpazesine sahip. Biz de bu ürünleri markalaştırarak öncelikle Karadeniz Bölgesi, Türkiye olmak üzere yurt dışına da bu markalaşmayı yaymak istiyoruz."

Kursiyerlerden Sezgin Moral da Türkiye'ye Samsun'un yemeklerini tanıtmak istediklerini aktararak "İyi ki gelmişim, iyi ki katılmışım. Güzel şeyler öğrendim, hijyen öğrendik, neyi nasıl kullanacağımızı, neyin yanında ne yenilir onu öğrendik. Turşuları zaten yapabiliyorduk ama doğal nasıl yapılır bunları öğrendik." dedi.