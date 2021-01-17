Samsun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Kent genelinde sabah etkili olan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Atakum ilçesine 15 kilometre mesafedeki 1350 rakımlı Kocadağ Yaylası'nda kar kalınlığı 10 santimetreye, Ladik ilçesinde bulunan Akdağ Kayak Merkezi'nde ise yer yer 20 santimetreye ulaştı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ladik Kayak Merkezi'nde sakinlik yaşandı.
Samsun- Ankara kara yolunda Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri yol kontrollerini sürdürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Samsun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor - Son Dakika