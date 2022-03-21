Samsun'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu - Son Dakika
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Samsun'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu

21.03.2022 22:37
Samsun'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu

- Samsun'un Yakakent ilçesinde yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

- Samsun'un Yakakent ilçesinde yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 2 metreye ulaştı.

İlçe merkezine 29 kilometre mesafede bulunan Uzunkız yayla yolunda yoğun kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar nedeniyle yollar kapandı. Kar kalınlığı 2 metreyi buldu.

Kapanan yolların açılması için belediye ekipleri çalışmalara başladı. Belediye ekipleri tarafından, kapalı olan kırsal mahalle yolları açılmaya çalışılıyor.

(Ahmet Şükrü Uluçay/İHA)

Samsun'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu

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Hisarcık, Yakakent, Samsun, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu - Son Dakika
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