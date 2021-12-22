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Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor

22.12.2021 15:24

Samsun'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Samsun'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Atakum ilçesine 15 kilometre mesafedeki 1350 rakımlı Kocadağ Yaylası'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Vatandaşlar, yaylaya çıkarak mangal yaktı, kartopu oynadı.

Kar yağışının ardından bazı noktalarda maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı. Çamlıyazı Mahallesi'nde buzlanmadan dolayı kayan bir kamyon Kocadağ Camisi önünde bulunan şadırvana çarparak durdu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, hava sıcaklığının 2 ile 3 derece düşeceği bölgede yağışlar kıyı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, iç kesimlerde ise kar şeklinde olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis bekleniyor.

Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor
Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor
Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor
Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor
Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor
Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor
Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor
Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor
Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor

Trafik Kazaları, Samsun, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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