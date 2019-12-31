Samsun ÜNİAK öğrencileri Ankara'ya teknik gezi düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun ÜNİAK öğrencileri Ankara'ya teknik gezi düzenledi - Son Dakika

Samsun ÜNİAK öğrencileri Ankara'ya teknik gezi düzenledi

6 saat önce

AK Parti Samsun Gençlik Kolları Üniversiteler Birim Başkanlığı (ÜNİAK) tarafından Ankara'ya teknik gezi düzenlendi.

Samsun ÜNİAK öğrencileri Ankara'ya teknik gezi düzenledi, System.String[]

AK Parti Samsun Gençlik Kolları Üniversiteler Birim Başkanlığı (ÜNİAK) tarafından Ankara'ya teknik gezi düzenlendi.

ÜNİAK Samsun Birim Sorumlusu Resul Kazanbaş, Ondokuz Mayıs ve Samsun üniversitelerinden 38 öğrencinin katılımıyla teknik ve inceleme gezisi düzenlediklerini söyledi.

Kazanbaş, iki gün süren gezi kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Siyaset, Ekonomi, Toplum ve Araştırmaları Vakfı, ASELSAN, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ile AK Parti Genel Merkezine ziyaret gerçekleştirdiklerini anlattı.

Samsun Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Abdullah Uygar Döner de gezinin kendilerine önemli değer kattığını kaydetti.

AK Parti, Ankara, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:54 Kaynak: AA
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