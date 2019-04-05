Son Dakika Haberleri: Samsun Üniversitesi Havacılık Sanayisinde Gelişecek

Samsun Üniversitesi Havacılık Sanayisinde Gelişecek

17 dakika önce

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Yol haritamızı belirleyip havacılık ve uzay çalışmalarında dünyanın önemli merkezlerinden biri olmak için çalışıyoruz.

Samsun Üniversitesi Havacılık Sanayisinde Gelişecek, System.String[]
Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Yol haritamızı belirleyip havacılık ve uzay çalışmalarında dünyanın önemli merkezlerinden biri olmak için çalışıyoruz." dedi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite olarak en büyük hedeflerinin, Türkiye'nin havacılık ve uzay çalışmalarına katkı sunmak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en genç üniversitesi olduklarını belirten Aydın, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesini marka haline getirmek istediklerini dile getirdi.

Havacılık ve onun ayrılmaz parçası uzay çalışmalarının, Türkiye'nin gelişme ve kalkınma seviyesini gösteren en önemli göstergelerden biri olduğuna işaret eden Aydın, "Günümüz dünyasında her ne kadar tam bağımsız havacılık ve uzay sanayisinden söz etmek doğru olmasa da bu alanda gelişmiş olan Amerika, İngiltere, Rusya, Fransa, Almanya, Çin gibi ülkelere bağımlılığı ortadan kaldırmak istiyoruz. Yol haritamızı belirleyip havacılık ve uzay çalışmalarında dünyanın önemli merkezlerinden biri olmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Çok kısa sürede Türkiye'de, havacılık ve uzay merkezi olarak adından söz ettiren konuma geleceklerine inandığını dile getiren Aydın, bu konuda alanında uzman kişilerle sürekli temas halinde bulunduklarını anlattı.

Prof. Dr. Aydın, Ballıca yerleşkesine havacılık ve uzayla ilgili teknoparklar, özel müteşebbisler için Ar-Ge birimleri kurduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Havacılık ve uzayla ilgili bütün mühendislik birimlerini burada kuracağız. Sadece ülkemizin değil, başka ülkelerin pilot ihtiyacını karşılayacağız. Dünya standartlarında pilotaj eğitimi veriyoruz. Elimizdeki mevcut uçak parkımıza ilave olarak cam kokpitli, tek pistonlu, motorlu üç ayrı uçakla bir simülatör daha alacağız. Pilotaj öğrencilerimizi dünya standartlarında yetiştiriyoruz. Ticari hava taşımacılığını önemsiyoruz. Bunun için en iyi eğitim öğretim hizmetini vermeyi amaçlıyoruz. Bunun yanında havacılık ve uzay sanayisiyle ilgili imalat, üretim ve yazılım mühendisliğini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:34 Kaynak: AA

Aydın, Samsun, Güncel
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