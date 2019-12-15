Samsun Üniversitesi ile Niamey Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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Samsun Üniversitesi ile Niamey Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

6 saat önce

Nijer'in en büyük üniversitesi Niamey Üniversitesi ile Samsun Üniversitesi arasında karşılıklı işbirliği protokolü imzalandı.

Samsun Üniversitesi ile Niamey Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı, System.String[]

Nijer'in en büyük üniversitesi Niamey Üniversitesi ile Samsun Üniversitesi arasında karşılıklı işbirliği protokolü imzalandı.

Samsun Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında siyaset, ticaret, ekonomi, kültür, güvenlik ve sağlık gibi alanlarda anlaşmalar yapıldığı, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) tarafından da eğitim alanında birçok anlaşma ve protokol imzalandığı belirtildi.

Bu kapsamda Batı Afrika'nın en geniş topraklarına sahip olan ve toplam nüfusunun yüzde 44'u 0-25 yaş arasındaki bireylerden oluşan Nijer'in en büyük üniversitesi Niamey Üniversitesi ile Samsun Üniversitesi arasında karşılıklı işbirliği protokolü imzalandığı belirtilen açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin, Afrikalı öğrencilerin yükseköğretim tercihlerinde Türkiye'nin her geçen gün daha fazla ön plana çıktığını belirtti.

Kesgin, 2015 yılında Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran Afrika ülkelerinden gelen öğrencilerin sayısı 6 bin 958 iken 2016 iken 2018 yılında kayıt yapanların sayısının 11 bin 378 olduğunu ifade ederek şunları aktardı:

"Bu noktada Samsun Üniversitesi olarak dost ve kardeş Nijer halkının yarınlarına katkı sağlayabilmek amacıyla üniversitemiz ve şehrimizin imkanlarını merkeze alarak karşılıklı işbirliği protokolü imzaladık."

İmzaladıkları protokolü önemsediklerini ifade eden Doç. Dr. Kesgin, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Nijer Büyükelçisi Mustafa Türker Arı'nın koordinasyonunda gerçekleşen Niamey Üniversitesi ile işbirliği protokolümüz tarihinin her döneminde 'Gök çadırımız, güneş bayrağımızdır' düsturuyla hareket edip müdahil olduğu coğrafyaya barış ve huzur getiren ecdadımızın izinde hareket edişimizin bir göstergesidir. Samsun Üniversitesi ile Niamey Üniversitesi arasında imzalanan bu protokol ile gerçekleşecek öğrenci kabulünün Türkiye- Nijer ilişkilerinin gelişip güçlenmesinde önemli katkılarının olacağına inanıyorum."

Türkiye, Samsun, Nijer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:58 Kaynak: AA
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