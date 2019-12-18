Samsun Üniversitesi ile Türkiye Maarif Vakfı arasında işbirliği protokolü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun Üniversitesi ile Türkiye Maarif Vakfı arasında işbirliği protokolü - Son Dakika

Samsun Üniversitesi ile Türkiye Maarif Vakfı arasında işbirliği protokolü

6 saat önce

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ile Türkiye Maarif Vakfı arasında eğitim, araştırma, akademik çalışma, raporlama ve kültürel alanlarda iş birliği sağlanması amacıyla "Akademik İş Birliği ve Tanıtım Protokolü" imzalandı.

Samsun Üniversitesi ile Türkiye Maarif Vakfı arasında işbirliği protokolü, System.String[]

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ile Türkiye Maarif Vakfı arasında eğitim, araştırma, akademik çalışma, raporlama ve kültürel alanlarda iş birliği sağlanması amacıyla "Akademik İş Birliği ve Tanıtım Protokolü" imzalandı.

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın tarafından imzalanan protokolle, Türkiye'nin eğitim alanındaki yeni kültürel diplomasi hamlesi olan ve yurt içi ve yurt dışında yürütülecek tanıtım, eğitim, araştırma, bilgi-belge paylaşımı, müfredat materyal temini gibi konularda katkı sağlanması kararlaştırıldı.

Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, SAMÜ'nün dünyanın dört bir yanından öğrenci çekme potansiyeline sahip bir üniversite olduğunu vurguladı.

Türkiye Maarif Vakfı ile imzalanan protokolün Samsun Üniversitesinin dünya üniversitesi olma yolunda katkı sağlayacağını ifade eden Aydın, "Uluslararası eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde Türkçe öğretiminin yurtdışında tanıtımının yaygınlaştırılması, Türkiye ve Türk kültürünün tanıtılması kapsamında profesyonel anlamda desteklerinin olacağını inanıyorum." diye konuştu.

Türkiye, Samsun, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:32 Kaynak: AA
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