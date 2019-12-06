Samsun Üniversitesi Rektörü Aydın AA'nın

Fotoğrafları seçerken zorlandığı dile getiren Aydın, dünyanın her yerinde mazlumların uğradıkları zulmü dünyaya duyuran AA ekiplerine teşekkürler etti.

Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırının hedefi çocuklar" fotoğrafına oy veren Aydın, tercihini yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da kandil akşamı", spor kategorisinde de Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğrafları için kullandı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Aydın, haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği fotoğrafları oyladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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