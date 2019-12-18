Samsun Üniversitesinde Düşünce ve Sanat Merkezi kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun Üniversitesinde Düşünce ve Sanat Merkezi kuruldu - Son Dakika

Samsun Üniversitesinde Düşünce ve Sanat Merkezi kuruldu

7 saat önce

Samsun Üniversitesi bünyesinde Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM) kuruldu.

Samsun Üniversitesinde Düşünce ve Sanat Merkezi kuruldu, System.String[]

Samsun Üniversitesi bünyesinde Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM) kuruldu.

Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, DÜSAM'ı kurarken "tefekküre" dayalı düşünce geleneğini, modern ve yenilikçi yöntemlerle gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladıklarını belirtti.

Samsun Üniversitesinin yeni kurulduğunu hatırlatan Aydın, kurulduğu günden bugüne yükseköğretimde Samsun'un yüz akı olduklarını, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin çıtasını yükseltmek adına çalıştıklarını, kentin yerel aktörleri ile toplumsal fayda odaklı projeler geliştirmek için yoğun bir mesai harcadıklarını ifade etti.

Ulusal ve uluslararası düzeyde düşünce ve sanat dallarında seminer, sempozyum, çalıştay ve atölyelerin düzenleneceği DÜSAM'da üniversitenin sahip olduğu ve üreteceği bilgi birikiminin ilgi duyan herkesle paylaşılmasının hedeflendiğini aktaran Aydın, faaliyetlerin başta Rektörlük merkez ofisi olmak üzere şehrin çeşitli mekanlarında gerçekleştirileceğini, şehrin kalbi nerede atıyorsa orada sanat olacağını vurguladı.

Türkiye ve dünyanın çok boyutlu fikir ve düşünce mirasının şehrin sakinleriyle paylaşılarak birlikte sahiplenilmesi, tartışılması ile yeni düşünsel ve sanatsal eserlerin ortaya çıkabileceğini belirten Rektör Aydın, DÜSAM'ın Samsun'un yerel aktörleri olan belediyeler, sanayiciler ve sivil toplum örgütleri ile yapacağı ortak çalışmalar sayesinde kent merkezindeki canlılığı üretici ve kalıcı bir mekanizmaya dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Merkezde Samsun Üniversitesindeki öğretim elemanlarından kurulu disiplinlerarası bir kadro ile faaliyet göstereceklerini vurgulayan Aydın, düşünce ve sanat alanında kendini ispatlamış sanatçı, mütefekkir ve akademisyenleri ağırlayacaklarını bildirdi.

Prof. Dr. Aydın, bütün Samsunluları DÜSAM tarafından 2020 yılından itibaren gerçekleştirilecek faaliyetlere katılmaya davet etti.

Samsun, Rektör, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk salyangozu Fransız sofralarını süslüyor
Türkiye'de vatandaşların en güvendiği kurum belli oldu İçeceğine ilaç attığı öğrencisine önce tecavüz etti, ardından evlenmeye zorladı Samsun'un Çarşamba ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan servisin takla attığı kazada çok sayıda...

Son Dakika Haberleri
17:10 Öğrenci servisi takla attı! - Son Dakika
17:10 Manisa'daki yol tartışmasında, baba oğulu bıçaklayan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
17:09 Maganda kurşunuyla ölen Umut'un davasında Yargıtay'dan ikinci bozma - Son Dakika
17:09 "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonu - Bitlis Valisi Çağatay bölgesini ziyaret etti - Son Dakika
17:05 Bakanlıktan "Türkiye, Rusya'dan şeker ithalatına başladı" iddialarına yanıt - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 17:11:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun Üniversitesinde Düşünce ve Sanat Merkezi kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]