Samsun Üniversitesinde hamsi festivali düzenlendi - Son Dakika
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Samsun Üniversitesinde hamsi festivali düzenlendi

6 saat önce

Samsun Üniversitesi Rektörlüğü ile 19 Mayıs Belediyesince hamsi festivali düzenlendi.

Samsun Üniversitesinde hamsi festivali düzenlendi, System.String[]

Samsun Üniversitesi Rektörlüğü ile 19 Mayıs Belediyesince hamsi festivali düzenlendi.

Ballıca yerleşkesindeki Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bahçesinde düzenlenen festivale Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, Genel Sekreter Doç. Dr. Salih Kesgin, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Kaymakam Yavuz Güner ile dekan yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.


Aydın, fakülteye bu yıl başlayan öğrenciler ile üst sınıftaki öğrencilerin birbirleriyle tanışma ve kaynaşması için belediyenin katkılarıyla etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Samsun Üniversitesinin gelişmesi ve ilerlemesi için öğrenci, öğretim üyesi ve ilçe halkıyla birlik ve beraberlik için çalıştıklarını dile getiren Aydın, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından gelen öğrencilere Karadeniz'in lezzeti hamsiyi tanıtmak ve tattırmak istediklerini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:12 Kaynak: AA
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