Samsun Üniversitesinde "TEKNOFEST Savaşan İHA" yarışması hazırlıkları sürüyor

Bu yıl Samsun merkezli düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında "Savaşan İHA" yarışmasının gerçekleştirileceği Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde hazırlıklar devam ediyor.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AA muhabirine, Havacılık ve Uzay Fakültesine bir süre önce "Özdemir Bayraktar" adının verildiğini hatırlattı.

Bunun iki nedeni bulunduğunu belirten Aydın, "Birincisi Özdemir Bayraktar'a vefa idi. Çünkü Özdemir Bayraktar sadece ülkemizin değil, dünyanın savunma sanayisi alanında kaderini değiştiren mümtaz şahsiyetlerden biriydi." dedi.

İkinci nedenin ise başarılı çalışmalar yapılan fakültelerini başka bir marka ile ilişkilendirerek değer kazandırmak olduğunu anlatan Aydın, "Artık buraya gelen öğrenciler Özdemir Bayraktar'ın hayatını öğrenecek, ondan etkilenecek. Yeni Selçuk Bayraktarlar, yeni Özdemir Bayraktarlar ve adını sayamadığımız savunma sanayisindeki kahramanlar ordusuna elimizden geldiğince insan kaynağı sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Aydın, TEKNOFEST kapsamında "Savaşan İHA" yarışmasının 19 Mayıs ilçesindeki kampüslerinde yapılacağını dile getirerek, "Bununla ilgili incelemeler yapıldı, düzenlemeler yapılacak. Bunları temmuz gibi tamamlayıp ağustos ayında yarışa uygun hale getireceğiz. Organizasyonu başarılı yaparsak bundan sonraki yıllarda savaşan İHA ile tüm İHA yarışmalarının belki Ballıca Kampüsü'nde olmasını sağlayabiliriz." diye konuştu.

Ballıca Kampüsü'nde bulunan uçuş akademisi ile havaalanı bölgesinde hazırlıkların devam ettiğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Tütün depolarının bir kısmını uçak hangarlarına dönüştürdük, bir kısmını ise fakülte binası olarak tasarladık. TEKNOFEST'in bir ayağının üniversitemizin ev sahipliğinde yapılması bizi mutlu ediyor. Alan çok geniş bir fiziki kapasiteye sahip. Hangarların ve havaalanının olması bizim için büyük bir avantaj. Ayrıca bünyemiz içinde bulunan eski Tekel depolarından bir kaçını uzay teknolojisiyle yeniden tasarlayarak modernize edip fakülte binası haline dönüştürüyoruz. Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Fakültesini buraya taşıyarak açılışını yapacağız. Yeni fakülte binamızı TEKNOFEST'e yetiştireceğiz."