Üzerine uzandığı motosikletle tehlikeli yolculuk - Son Dakika

Samsun-Ankara karayolunun 15'inci kilometresi Sarıışık mevkisinde kimliği belirsiz kişinin plakasız motosikletle tehlikeli yolculuğu, bir başka araçta bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, sürücünün üzerine uzandığı motosikletiyle araçları sollayarak ilerlemesi yürekleri ağza getirdi, sürücülere de zor anlar yaşattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler şaşkınlık yaşarken, polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

SAMSUN'da bir kişinin üzerine uzanarak motosiklet kullandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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