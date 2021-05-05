Samsun Valiliği: "Denetimler çok daha yoğun şekilde devam edecek" - Son Dakika

Samsun Valiliği: "Denetimler çok daha yoğun şekilde devam edecek"

05.05.2021 09:24
Samsun Valiliği:

Samsun Valiliği tam kapanma tedbirlerinin sonuçlarının kalıcı hale gelmesi ve salgının hayat üzerindeki etkisinin en aza indirilmesi amacıyla sürdürülen denetimlerin çok daha yoğun bir şekilde devam edeceğini açıkladı.

Samsun Valiliği tam kapanma tedbirlerinin sonuçlarının kalıcı hale gelmesi ve salgının hayat üzerindeki etkisinin en aza indirilmesi amacıyla sürdürülen denetimlerin çok daha yoğun bir şekilde devam edeceğini açıkladı.

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan ve vaka sayılarında ciddi bir düşüşü beraberinde getiren tam kapanma tedbirlerinin sonuçlarının kalıcı hale gelmesi ve salgının hayatımız üzerindeki etkisinin en aza indirilmesi amacıyla sürdürülen denetimlerimiz, 5 Mayıs 2021 Çarşamba gününden çok daha yoğun bir şekilde devam ticari. Şehirlerarası yollardaki seyahat izin belgesi kontrolü ile sokağa çıkma kısıtlaması aranmayan ve iş yerlerine yönelik denetimler, personel sayıları da artırılarak 7/24 esasına göre tavizsiz bir şekilde sürdürülecektir. Unutulmamalıdır ki; denetimlerin vatandaşlarımıza idari yaptırım uygulamak değil, salgının bir önce sona ermesi ve toplum sağlığını korumak için tedbir ve kuralların uygulanmasını tesis etmektir. Lütfen, herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmamak adına tedbir ve kurallara titizlikle riayet edelim, muafiyetlerin suistimali olarak değerlendirilebilecek davranışlardan uzak duralım" denildi. - SAMSUN

Samsun Valiliği: Denetimler çok daha yoğun şekilde devam edecek

Samsun Valiliği, Çarşamba, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun Valiliği: 'Denetimler çok daha yoğun şekilde devam edecek' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi Türbede ellerini arkadan bağladığı için inceleme başlatılan Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı Türbede ellerini arkadan bağladığı için inceleme başlatılan Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri bayramdan önce yapılacak Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri bayramdan önce yapılacak Önce paylaştı, sonra ortadan kaldırdı! Oyuncu Bahar Şahin ile futbolcu Dorukhan Toköz'ün aşkı tescillendi Önce paylaştı, sonra ortadan kaldırdı! Oyuncu Bahar Şahin ile futbolcu Dorukhan Toköz'ün aşkı tescillendi Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek! ABD Uzay Kuvvetleri: Çin'in roketi 8 Mayıs'ta Dünya'ya düşecek!

Son Dakika Haberleri
11:06 Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
11:03 Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandı
10:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı
10:47 Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi
10:43 Gates çifti boşanmadan önce mal paylaşımı yapacak!
10:40 Türbede ellerini arkadan bağladığı için inceleme başlatılan Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
10:35 Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü
10:20 İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu
10:16 Alışverişe dalan kadının telefonunu çaldı, o anlar saniye saniye görüntülendi
09:56 Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün yatıyor!
Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor         
11:06
Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu         
11:04
Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını yüzde 89.7 olarak açıkladı Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını yüzde 89.7 olarak açıkladı         
10:57
Gates çifti boşanmadan önce mal paylaşımı yapacak! Gates çifti boşanmadan önce mal paylaşımı yapacak!         
10:44
Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü Köprüye asılı halde bulunan erkek cesedi mahalleliyi ürküttü         
10:35
İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu         
10:20
'Cami olayı' Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'i emekli ettirdi: ''Teşkilatın yıpranmaması için emekliliğimi istedim.'' 'Cami olayı' Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'i emekli ettirdi: ''Teşkilatın yıpranmaması için emekliliğimi istedim.''         
10:04
Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün yatıyor! Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri bugün yatıyor!         
09:56
Rehine operasyonu nefes kesti! Fidyeciler işkence videolarını ailesine göndermişler Rehine operasyonu nefes kesti! Fidyeciler işkence videolarını ailesine göndermişler         
09:28
Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular Yanlışlıkla çöpe atılan pırlanta yüzükler için seferber oldular         
09:09
Destek alamadığını söyleyerek kazan fırlatan çaycıya bugüne kadar 5 bin lira destek verildi Destek alamadığını söyleyerek kazan fırlatan çaycıya bugüne kadar 5 bin lira destek verildi         
20:56
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi         
15:54
Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti         
15:49
Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı         
15:28
İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor         
15:13
Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler         
14:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 11:09:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun Valiliği: "Denetimler çok daha yoğun şekilde devam edecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement