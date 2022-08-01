Samsun'da 3 günde 1950 araca 1 milyon 388 bin TL ceza

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında trafik yönünden 10 bin 746 araç ve sürücü kontrol edildi. Bin 950 araç ve sürücüye 1 milyon 388 bin 67 TL cezai işlem uygulanıp, 174 araç trafikten men edildi.

29 Temmuz saat 08.00 ile 1 Ağustos saat 08.00 tarihleri arasında Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve şahıslara karşı yapılan denetimler ile sabit yol uygulaması ve şok uygulamalarında birçok suçlu ve suç unsuruna rastlandı.

1950 araç ve sürücüye 1 milyon 388 bin TL cezai işlem uygulandı

Valilikten konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Uygulamalarda 23 bin 815 şahsın GBT sorgusu yapılarak 30 aranan şahıs yakalanmış, 6 şahıs gözaltına alınmış, 33 şahsa idari işlem yapılmış, 3 bin 857 araç kontrol edilerek 34 araca trafik ekiplerince gerekli işlemler yaptırılmış, 1 aranan araç yakalanmış, 157 iş yeri kontrol edilmiş, 4 adet tabanca, 29 adet mermi, 43 adet kesici/delici alet, 2 adet kurusıkı tabanca, 11.43 gr kannabinoid- 1.015.86 gr metamfetamin- 8.22 gr esrar- 1 adet ecstasy - 622 adet sentetik ecza -1 adet esrarlı sigara-15 adet uyuşturucu kullanma aparatı- 140bin 800 TL para ele geçirilmiştir. Trafik yönünden 10 bin 746 araç ve sürücü kontrol edilmiş, bin 950 araç ve sürücüye 1 milyon 388 bin 67 TL cezai işlem uygulanmış, 174 araç trafikten men edilmiştir" bilgileri verildi. - SAMSUN