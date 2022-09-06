Operasyonlarda, 82 kaçakçılık olayıyla ilgili 87 kişi yakalandı, bu çalışmalarda 910 kök kenevir bitkisi, 16 bin 435 gram kubar esrar, 286 adet sentetik hap, 1,057 gram metanfetamin, 33 bin 471 litre kaçak akaryakıt, 286 adet Selçuklu Dönemine ait sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca 01-31 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 80 bin 298 şahıs, 41 bin 749 araç sorgulandı.

Kaynak: AA

Jandarma, Tragger, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarma suç ve suçluya göz açtırmadı - Son Dakika

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