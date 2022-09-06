Jandarma suç ve suçluya göz açtırmadı - Son Dakika
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Jandarma suç ve suçluya göz açtırmadı

06.09.2022 16:41
Jandarma suç ve suçluya göz açtırmadı

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, geçen ağustos ayı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler çerçevesinde suç ve suç unsurlarına göz açtırmadı.

Samsun'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda aranan 491 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca 01-31 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 80 bin 298 şahıs, 41 bin 749 araç sorgulandı.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 397 şüpheli ile terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 7 şahıs yakalandı, 19 kayıp şahıs bulundu.

Ayrıca 14 adet tabanca ve 15 av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonlarda, 82 kaçakçılık olayıyla ilgili 87 kişi yakalandı, bu çalışmalarda 910 kök kenevir bitkisi, 16 bin 435 gram kubar esrar, 286 adet sentetik hap, 1,057 gram metanfetamin, 33 bin 471 litre kaçak akaryakıt, 286 adet Selçuklu Dönemine ait sikke ele geçirildi.

Trafik timlerince 47 bin 229 araç sürücüsü kontrol edilerek, bin 369 araç sürücüsüne trafik kuralları konusunda eğitim verildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Jandarma, Tragger, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma suç ve suçluya göz açtırmadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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