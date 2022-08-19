İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde 10 Ağustos –17 Ağustos tarihleri arasında toplam 30 uyuşturucu ve kaçakçılık olayında 32 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olaylarda 293 kök kenevir bitkisi, 11 bin 853 gram kubar esrar, 99 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 150 gram metamfetamin, 33 bin 471 litre kaçak akaryakıt ve muhtelif kaçak kazı malzemesi ele geçirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Valiliği, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da çok sayıda narkotik madde ele geçirildi - Son Dakika

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