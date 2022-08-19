Samsun'da çok sayıda narkotik madde ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da çok sayıda narkotik madde ele geçirildi

19.08.2022 15:55
Samsun'da çok sayıda narkotik madde ele geçirildi

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde 10 Ağustos –17 Ağustos tarihleri arasında toplam 30 uyuşturucu ve kaçakçılık olayında 32 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olaylarda 293 kök kenevir bitkisi, 11 bin 853 gram kubar esrar, 99 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 150 gram metamfetamin, 33 bin 471 litre kaçak akaryakıt ve muhtelif kaçak kazı malzemesi ele geçirildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun Valiliği, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da çok sayıda narkotik madde ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da çok sayıda narkotik madde ele geçirildi - Son Dakika
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