Samsun Valiliği'nden kadına şiddet açıklaması - Son Dakika

Samsun Valiliği'nden kadına şiddet açıklaması
07.03.2021 01:52
Samsun Valiliği, Canik ilçesinde yaşanan kadına şiddet olayıyla ilgili açıklama yaptı.
Samsun Valiliği, Canik ilçesinde yaşanan kadına şiddet olayıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"06 Mart 2021 Cumartesi günü akşam saatlerinde ilimizde meydana gelen kadına yönelik şiddet olayıyla ilgili olarak saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde İ.Z. isimli şahıs, eski eşi E.M.'yi darp etmiş ve ihbar üzerine olay yerine giden kolluk kuvvetlerimiz tarafından İ.Z. gözaltına alınmış olup soruşturma devam etmektedir. Kafasında darbeler olduğu belirlenen ve kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden müşteki E.M.'nin durumu yakinen takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - SAMSUN
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