Samsun Valiliği'nden 'POMEM sınavına hazırlık parkuru' açıklaması - Son Dakika

Samsun Valiliği'nden 'POMEM sınavına hazırlık parkuru' açıklaması
07.01.2021 10:06
Samsun Valiliği, Polis Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM) fiziki yeterlilik sınavına girecek olan gençlerin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne başvurarak parkurlarda sınava hazırlanabileceğini duyurdu.
Samsun Valiliği, Polis Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM) fiziki yeterlilik sınavına girecek olan gençlerin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne başvurarak parkurlarda sınava hazırlanabileceğini duyurdu.
Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "27. Dönem Polis Mesleki Eğitim Merkezi (POMEM) fiziki yeterlilik sınavına girecek olan gençlerimiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze müracaatta bulunarak, parkurlarda spor yapıp, sınava hazırlanabilirler" denildi. - SAMSUN
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