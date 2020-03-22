Samsun Valiliği tarafından 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun Valiliği tarafından 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu - Son Dakika

Samsun Valiliği tarafından 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu

6 saat önce

Samsun Valiliği tarafından sokağa çıkma yasağı kararı alınan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan ve evde tek başına yaşayan vatandaşların zorunlu ve acil ihtiyaçlarının karşılanması için 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu.

Samsun Valiliği tarafından 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu, System.String[]

Samsun Valiliği tarafından sokağa çıkma yasağı kararı alınan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan ve evde tek başına yaşayan vatandaşların zorunlu ve acil ihtiyaçlarının karşılanması için 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu.


Samsun'da Vali Osman Kaymak başkanlığında ilçede ise kaymakamların başkanlığında oluşturulan grupla ikametlerinden ayrılmalarına yasaklama getirilen ve evde tek başına yaşayıp zorunlu ve acil ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşların 112 numarası üzerinden bildirdiği istekleri kabul edilerek evlerine kadar ulaştırıldı.


Samsun Valiliği tarafından bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için gerekli başta kolluk birimleri olmak üzere yeterli sayıda kamu görevlisi ekip ve araç görevlendirildiği duyuruldu. Vefa Sosyal Destek Grubu'nun ihtiyaçların karşılanması sırasında yaptığı faaliyetlerde valilik tarafından sosyal medyada paylaşıldı.


Vali Osman Kaymak konu hakkında yaptığı paylaşımda, "İlimiz genelinde 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olup, evlerinde tek başına yaşayan kıymetli büyüklerimizin zorunlu ihtiyaçları, mağduriyet yaşamamaları için Vefa Sosyal Destek Grubu'muzun ilgili birimleri tarafından evlerine ulaştırılıyor" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Samsun Valiliği, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:53 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Baş ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede doktora saldırdı
Fransa'da korona virüsü nedeniyle bir doktor hayatını kaybetti Emniyet'ten sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi         
23:00
KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi         
22:55
Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir         
18:54
Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı         
14:57
Jason Denayer, Fransa'dan ayrılıp ülkesine döndü Jason Denayer, Fransa'dan ayrılıp ülkesine döndü         
14:42
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi         
12:48
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı         
11:48
Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu         
10:37
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var         
10:29
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı         
10:19
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu         
10:19
71 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, koronavirüs uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı 71 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, koronavirüs uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı         
10:12
Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler         
08:44
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı         
13:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 01:37:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun Valiliği tarafından 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]