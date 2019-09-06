Son Dakika Haberleri: Samsun Valiliğinden "doktora darp" açıklaması
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Samsun Valiliğinden "doktora darp" açıklaması

1 saat önce

Samsun Valiliği, Bafra Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana gelen doktora darp iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Samsun Valiliğinden

Samsun Valiliği, Bafra Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana gelen doktora darp iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.


Valilikten yapılan açıklamada, "5 Eylül 2019 Perşembe günü Bafra Devlet Hastanesi Acil Serviste meydana gelen darp olayi ile ilgili doktorumuza ve sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz" denildi. - SAMSUN

Devlet Hastanesi, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:53 Kaynak: İHA
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