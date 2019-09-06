Samsun Valiliğinden "doktora darp" açıklaması
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Samsun Valiliği, Bafra Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana gelen doktora darp iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:53 Kaynak: İHA
Samsun Valiliği, Bafra Devlet Hastanesi Acil Servisinde meydana gelen doktora darp iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, "5 Eylül 2019 Perşembe günü Bafra Devlet Hastanesi Acil Serviste meydana gelen darp olayi ile ilgili doktorumuza ve sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz" denildi. - SAMSUN
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