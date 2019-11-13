Son Dakika Haberleri: Samsun Valiliğinden 'hastane kantinlerinde yüksek fiyat' açıklaması
Son Dakika Güncel Samsun Valiliğinden 'hastane kantinlerinde yüksek fiyat' açıklaması - Son Dakika

Samsun Valiliğinden 'hastane kantinlerinde yüksek fiyat' açıklaması

7 saat önce

Samsun Valiliği gerçekleştirdiği denetimlerle hastane kantinlerinde yüksek fiyata satış yapılıp yapılmadığını araştırdı.

Samsun Valiliğinden 'hastane kantinlerinde yüksek fiyat' açıklaması, System.String[]

Samsun Valiliği gerçekleştirdiği denetimlerle hastane kantinlerinde yüksek fiyata satış yapılıp yapılmadığını araştırdı.


Valilikten yapılan açıklamada, "Tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak üzere, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği kapsamında ilimiz genelinde bulunan hastane kantinlerimizde ve diğer piyasalarda oluşan fiyat hareketleri sürekli takip edilmektedir. Geçtiğimiz günlerde İlimiz yerel basınında çıkan haberlerde hastane kantinlerinde yüksek fiyatla satış yapıldığı gündeme gelmiştir. Konu ile ilgili olarak Valiliğimize bağlı Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından mezkur kanun ve yönetmelik kapsamında yerinde denetimler gerçekleştirilmiş, yapılan çalışmalar sonucunda hastane kantinlerinde birçok üründe indirim sağlandığı görülmüştür. Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından bundan sonraki süreçte de denetimlere devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN

Samsun Valiliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:10 Kaynak: İHA
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