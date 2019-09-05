Son Dakika Haberleri: Samsun Valiliğinden "sel" açıklaması
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Samsun Valiliğinden "sel" açıklaması

2 saat önce

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde meydana gelen sel afetinin 'genel hayata etkili' sayıldığını ve yapıları hasar gören vatandaşların ise afetzede kabul edildiğini açıkladı.

Samsun Valiliğinden

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde meydana gelen sel afetinin 'genel hayata etkili' sayıldığını ve yapıları hasar gören vatandaşların ise afetzede kabul edildiğini açıkladı.


Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Salıpazarı ve Terme İlçelerinde 23 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen sel afeti, İçişleri Bakanlığımız Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 'genel hayata etkili' sayılmış, afet sebebiyle yapıları hasar gören vatandaşlar ise afetzede kabul edilmiştir.? 'İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya konuya hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etmesinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.' Hasar tespit çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir" denildi. - SAMSUN

Salıpazarı, Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:07 Kaynak: İHA
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