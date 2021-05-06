Samsun Valisi Dağlı: "Bayram sonunda vakaların daha da azalacağını göreceğiz" - Son Dakika

Samsun Valisi Dağlı: "Bayram sonunda vakaların daha da azalacağını göreceğiz"

06.05.2021 13:17
Samsun Valisi Dağlı:

Samsun Valisi Dağlı: "Bayram sonunda vakaların daha da azalacağını göreceğiz" Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, salgın sürecinde 4 defa 'pik' yaşadıklarını belirterek, kurallara uyulduğu takdirde bayram sonunda vaka sayılarının daha da azaldığını göreceklerini söyledi.

Samsun Valisi Dağlı: "Bayram sonunda vakaların daha da azalacağını göreceğiz"

SAMSUN - Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, salgın sürecinde 4 defa 'pik' yaşadıklarını belirterek, kurallara uyulduğu takdirde bayram sonunda vaka sayılarının daha da azaldığını göreceklerini söyledi.

Korona virüsünün mutasyona uğramasının ardından İngiliz mutasyonunun en yoğun olduğu illerden biri olan Samsun, uzun süre Türkiye'de nüfusa oranla vaka sayısına sahip en yüksek il konumundaydı. Alınan sıkı tedbirlerin ardından Samsun'da nüfusa oranla vaka sayısı 100 binde 267'ye inerken, en çok vaka görülen iller sıralamasında da 1. sıradan 40. sıraya kadar geriledi. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, rehavet uyarısı yaparak, 4 kez pik yaşadıklarına dikkat çekti.

"Muafiyetin kötüye kullanılmasına izin vermeyeceğiz"

Her zaman muafiyeti kötüye kullanan insanların olabileceğine vurgu yapan Vali Dağlı, "Muafiyetler ve dışarı çıkması gerekenler doğal olarak var. Çünkü imalat sektörü devam ediyor. Kamu kurumlarında esnek veya dönüşümlü de olsa çalışma devam ediyor. Hizmet veriliyor. Bu manada dışarıda olması gerekenler var. Maalesef her zaman olduğu gibi dışarı çıkmaması gerekirken, bu muafiyetleri kötüye kullanan ve yasak olduğunu bile bile dışarı çıkan vatandaşlarımız var. Buradan tekrar çağrıda bulunuyoruz. Kesinlikle muafiyetlerin kötüye kullanılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

"Bayram sonunda vakaların daha da azalacağını göreceğiz"

Alnın tedbirlerin uygulanmasıyla birlikte vaka sayılarının daha da düşeceğini dile getiren Dağlı, şunları söyledi:

"Bu manada artık cezalar da yazıyoruz. Başka çaremiz de yok. Çünkü kurallara uyan vatandaşlar ile uymayanlar arasında bir fark olması lazım. Bu da böyle yönetilebilir. Vatandaşlara çağrım; muafiyetler kesinlikle kötüye kullanılmasın. Buna izin vermiyoruz. Mümkün olduğunca dışarı çıkmayalım. İşlerimizi toparlamak suretiyle hemen kısa zamanda bakkala ya da markete gideceksek örneğin; hemen yürüyüş mesafesinde işimizi halledip, kısa zamanda kendimizi eve atmaya bakalım. Vakalarımız da azalıyor ancak bu bizi hiçbir zaman rehavete sevk etmemeli. Çünkü önceden de gördük. Aynı hikayeyi kaç defa yaşadık. 4 defa 'pik' oldu ve tekrar düştük. İnşallah bundan sonra yeni pikler yaşamayız. Bu da tamamen bizim elimizde. Kurallara uyarak vakaları daha da azaltacağız. Bu şekilde devam ettiğimizde bayram sonunda vakaların daha da azaldığını Samsun'da inşallah göreceğiz. Amacımız bir an önce Samsun'u mavi renge kavuşturmak."

Samsun Valisi Dağlı: Bayram sonunda vakaların daha da azalacağını göreceğiz
Samsun Valisi Dağlı: Bayram sonunda vakaların daha da azalacağını göreceğiz
Samsun Valisi Dağlı: Bayram sonunda vakaların daha da azalacağını göreceğiz
Samsun Valisi Dağlı: Bayram sonunda vakaların daha da azalacağını göreceğiz
Samsun Valisi Dağlı: Bayram sonunda vakaların daha da azalacağını göreceğiz

Zülkif Dağlı, Koronavirüs, Bayram, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun Valisi Dağlı: 'Bayram sonunda vakaların daha da azalacağını göreceğiz' - Son Dakika


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