Samsun Valisi Dağlı: "Bizi teselli eden, bu caninin tutuklanması" - Son Dakika

Samsun Valisi Dağlı: "Bizi teselli eden, bu caninin tutuklanması"

07.03.2021 13:08
Samsun Valisi Dağlı:

Eski kocası tarafından şiddet uygulanan kadını hastanede ikinci kez ziyaret eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Burada bizi teselli eden, bu caninin sabah saatlerinde tutuklanması ve cezaevine gönderilmesi" dedi.

Eski kocası tarafından şiddet uygulanan kadını hastanede ikinci kez ziyaret eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Burada bizi teselli eden, bu caninin sabah saatlerinde tutuklanması ve cezaevine gönderilmesi" dedi.

Olay, Canik Belediyesi önünde dün gece saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Vatandaş kamerasına yansıyan olayda İbrahim Z.(27), yerde baygın yatan eski eşi Emriye M.'yi (25) defalarca tekmelediği görüntülendi. Kadın tekmelenirken yanındaki çocuğunun 'anne' diye ağlama sesleri sokakta yankılandı. Kadın kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralandı. Vatandaşlar olay esnasında balkonlarına çıkarak saldırgan adama tepki gösterdi. Bazı vatandaşlarsa olaya müdahale etmek için aşağıya indiler. Saldırgan İbrahim Zarap'a sokakta meydan dayağı atıldı. Yerde hareketsiz yatan kadın Emriye M. ise hastaneye kaldırıldı. Olay sosyal medyaya yansımasının ardından büyük tepki çekti. Önce özel bir hastaneye kaldırılan kadın, daha sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vali Zülkif Dağlı, mağdureyi ikinci kez ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı.

"Müşahede amaçlı birkaç gün daha burada olacak"

5 yaşındaki bir çocuğun üzücü bir travmaya maruz kaldığını dile getiren Vali Zülkif Dağlı, "Dün akşam Samsun'da çok acı bir olay yaşadık. Tüm Türkiye ayaktaydı. Olayın hemen ardından 4. dakikada sağlık ekipleri, 5. dakikada da emniyet birimlerimiz olaya dahil oldular. Hastamızı önce özel bir hastaneye ardından da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdik. Sabah erken saatlere kadar da hastanede bulunduk. Dün mağdureyle konuşamamıştık ama tıbbi olarak iyi olduğu bize bildirilmişti. Müşahede amaçlı birkaç gün daha burada olacağı söylendi. Biraz önce yine mağdureyi ziyaret ettik. Mağdurenin durumu iyi. Kendisiyle de konuştuk. Çocuğumuzun da burada bir durumu var. 5 yaşındaki çocuk böyle bir travmaya maruz kaldı. Birazdan da çocuğumuzu evinde ziyaret edeceğiz. Anneannesi ve dedesiyle birlikte kalıyor. Psikolojik destek ekipleri ile birlikte bundan sonra çocuğumuzun yanındayız. İnşallah annesi de birkaç gün sonra iyileşir ve evine yerleştiririz" dedi.

"Bizi teselli eden, caninin tutuklanması"

Saldırgan eski kocanın tutuklanmasına da değinen Vali Dağlı, "Burada bizi teselli eden, bu cani sabah saatlerinde tutuklandı. Cezaevine gönderildi. Devletimiz bu konuda arkasında. Tüm bakanlarımız konuya anında müdahil olma suretiyle hem bilgilendiler hem de açıklamalarını yaptılar. Adalet, Sağlık Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığımız, İletişim Başkanlığı olmak üzere açıklamalar yapıldı. Bizler de tüm ekiplerimizle hem çocuğumuzun bir an önce travmadan kurtulması hem mağdurenin bir an önce iyileşmesi hem de bu faile en ağır cezanın verilmesi için hep birlikte koordineli şekilde çalışıyoruz. Dünden itibaren konunun üzerindeyiz. Bu manada çalışıyoruz. Allah böyle bir sıkıntı ve acıyı tekrar yaşatmasın. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün hemen arifesindeyiz. Bunların olmaması için hep birlikte uğraşacağız. İçişleri Bakanlığımızın KADES uygulaması da var. İçişleri de konuya müdahil. İnşallah bu tür elim olaylar tekrar yaşanmaz" diye konuştu.

"Çocuğu gösterme düşüncesiyle bir araya gelmişler"

Mağdurenin bir an önce iyileşip, çocuğuna kavuşmak istediğini de vurgulayan Dağlı, şunları söyledi:

"Mağdure bir an önce iyileşmek ve şifa bulmak istiyor. 2,5 yıl önce boşanmışlar. Çocuğu gösterme düşüncesiyle bir araya gelmişler. Karşıdaki kişi hem alkollü hem de dengesiz büyük ihtimalle. Böyle bir olay yaşandı. Dün akşamdan beri çocukla beraberiz. Zaman zaman uyudu ama zaman zaman da kendisiyle konuştuk. Psikolojik destek ekipleri de evinde kızın yanında. Tekrar durumuna bakacağız. İnşallah bu travmayı en kısa sürede atlatacağına inanıyoruz." - SAMSUN

Samsun Valisi Dağlı: Bizi teselli eden, bu caninin tutuklanması

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Canik Belediyesi, Zülkif Dağlı, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun Valisi Dağlı: 'Bizi teselli eden, bu caninin tutuklanması' - Son Dakika


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