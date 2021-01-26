Samsun Valisi Dağlı'dan Orta Karadeniz Temiz Hava Merkezi Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Orta Karadeniz Temiz Hava Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göra, Vali Dağlı, Merkez Müdürü Yakup Yıldız'dan hava kalitesi izleme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Samsun'da hava kalitesi ölçüm sonuçlarında geçen yıla göre bir artış yaşandığını ancak elde edilen verilerin uluslararası sınırların çok altında olduğunu belirten Vali Dağlı, "Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarında sürekli olarak ölçümleri yapılan parametrelerin anlık ölçüm değerleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın www.havaizleme.gov.tr internet adresi ile android ve ios tabanlı uygulamalarından online olarak takip edilebilmektedir. Vatandaşlarımız yaşadıkları illerin hava kalitesi ölçümlerini buradan anlık olarak takip etmeli, özellikle kronik rahatsızlığı bulunan veya yaşlı ve çocuk vatandaşlarımız dışarıya çıkmadan önce hava kalitesi indeksi uyarılarını dikkate alarak hareket etmeli." ifadesinde bulundu.

Vatandaşların günlük tüketim alışkanlıklarının her aşamasında tasarrufu öne alan uygulamaları tercih etmesi ve bu konudaki bilincin gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanmasının, hava kalitesinde sürekli bir iyileşmeyi beraberinde getireceğine işaret eden Dağlı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın evlerinde ve iş yerlerinde ısınma amaçlı olarak kullandıkları yakıtların kalitesini gözden geçirmesi, kömür yerine doğalgaz gibi daha çevreci alternatif yakıtlara geçilmesi, taşıtların egzoz emisyon ölçümlerinin düzenli olarak yapılması ve binalarda yakıt tasarrufuna yönelik gerekli izolasyon tedbirlerinin alınması hava kalitesinin artırılmasına önemli katkılar sağlayacaktır."

Merkez Müdürü Yakup Yıldız ise Samsun'da 6 adet Hava Kalitesi İzleme İstasyonu bulunduğunu aktardı.

Samsun'da 2020 yılı ölçüm sonuçları ile 2019 yılı kıyaslandığında ise Atakum istasyonu hariç diğer tüm istasyonlarda 2019 yılı ölçüm sonuçlarına göre bir miktar yükselme görüldüğüne işaret eden Yıldız, şöyle devam etti:

"Bu yükselişin birinci temel nedeni 2020 yılı sonbahar ayları ile birlikte ülkemizde yaşanan mevsimsel kuraklık sebebiyle kirletici gazların yağış olmayan günlerde atmosferde askıda kalarak dağılım gösterememesi olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, koronavirüs salgını kısıtlamaları nedeniyle insanların evlerinde daha çok vakit geçirmesi ve ısınmaya daha fazla ihtiyaç duyulmasının da atmosferdeki kömür kaynaklı SO2 gazı salınımını artırmış olabileceği değerlendirilmiştir."

Yıldız, Samsun'daki 5 istasyonda yapılan NO2 ölçümlerinde ise yıllık ortalama sınır değerin aşılmadığını vurgulayarak, "2020 yılı ölçüm sonuçları ile 2019 yılı kıyaslandığında, özellikle trafikten kaynaklı emisyonların da ölçüldüğü Atakum, 100. Yıl ve Bafra istasyonlarımızda bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 oranında azalış olduğu görülmüştür. Bu azalışın en önemli nedeni 2020 yılında koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamaları sonucu taşıt trafiği yoğunluğunda yaşanan azalma olarak değerlendirilmiştir." ifadesinde bulundu.