Samsun Valisi Dağlı: "Hedefimiz ilk maviye geçen il olmak" - Son Dakika

Samsun Valisi Dağlı: "Hedefimiz ilk maviye geçen il olmak"

SAMSUN - Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Hedefimiz ilk maviye geçen il olmak" dedi.

Korona virüs vaka haritasında Samsun ilk sıradan 47'nci sıraya kadar geriledi. Vali Zülkif Dağlı, başarının sırrını ise sağlıkçıların ve kolluk kuvvetlerinin hummalı çalışmalarına, ilde yapılan HES kodu sorgulamalarına ve aşılama oranının yüksek olmasına bağladı.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın Ramazan Bayramı mesaisi hızlı başladı. Vali Zülkif Dağlı ilk olarak Samsun- Sinop yolu uygulama noktasını ziyaret ederek burada vatandaşların ve emniyet personelinin bayramını kutladı. Akabinde İl Jandarma Komutanlığı, Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü Aşı Filyasyon Merkezi, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Samsun- Ankara yolu uygulama noktası, İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü Aşı Filyasyon Merkezi, Canik İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Ordu yolu uygulama noktası ziyaretlerinde bulundu. Uygulama noktalarında İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ile birlikte vatandaşların izin belgelerini kontrol eden Vali Dağlı korona virüs vaka haritasında liderliğini başka illere bırakarak 47'nci sıraya kadar gerileyen Samsun için hedeflerinin ilk maviye geçen il olmak olduğunu belirtti.

"1 buçuk milyon HES kodu sorgulaması yaptık"

Samsun-Ankara yolu uygulama noktası ziyaretinden sonra açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, "Korona virüsle canla başla mücadele ettik. Emniyet kuvvetlerimiz, jandarma kuvvetlerimiz, sağlıkçılarımız, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımızla birlikte bu çalışmayı hep birlikte koordineli yürüttük. Örneğin sadece HES kodu açısından baktığımızda geçtiğimiz ay zarfından 1 buçuk milyon HES kodu sorgulaması yaptık. Bu son derece büyük bir rakamdır. Samsun'un 3 ana girişinde HES kodu sorgulamasını ilk yapan illerden biriyiz. 6 ay önce başlamıştık. Bunun haricinde sayın bakanımızın gönderdiği hazır kuvvet adı verilen polislerimiz vardı. Şehrimizin her sokağında polislerimiz vasıtasıyla bir HES kodu sorgulaması yaptık. Bunun haricinde filyasyon ekiplerimiz çok iyi çalıştı. Emniyet ve jandarma ekipleri karantina olması gereken vatandaşların takibini iyi yaptılar. Aşı çalışmalarımız iyi durumda. Karadeniz'de en yüksek orana sahip iliz. 500 binin üzerinde aşı yaptık. Bunu daha da artıracağız. Maalesef ilk 4 hafta Türkiye gündeminin ilk sırasındayken, o günler bizim için zor günlerdi. Önceki hafta 40'ncı sıraya kadar geriledik. Bu hafta itibarıyla 47'nci sıradayız. Hedefimiz ilk maviye geçen il olmak. Bu konuda en önemlisi Samsunlu hemşerilerimizin bize vermiş olduğu destektir. Duyarlı vatandaşlarımız gerçekten destek oldular" dedi.

"Terme ve Asarcık'ta biraz kıpırdanma var"

İl dışından gelen vatandaşlardan dolayı bazı ilçelerde vaka artışlarının olduğuna dikkat çeken Dağlı, "Maalesef oradaki kırsal dediğimiz eski köylerde biraz gidiş gelişler var. Kaçak olarak, bayram veya başka meselelerle iftar sebepleriyle birbirlerine gidip geldiklerini biz duyuyoruz. Onların takibini yapıyoruz. Ancak her kişiye bir tane polis ve jandarma dikemeyiz. Bizler muhtarlarımızı bu konuda görevlendirdik. İmamlarımızı bu konuda görevlendirdik. Onlar başka ilden veya kırsal mahallelere gelen olduğu zaman bu kişilere uyarılarda bulunuyorlar. Maalesef uymayanlardan ve kural tanımazlardan dolayı sayılarımızda bu şekilde artışlar var" diye konuştu.