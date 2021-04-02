Samsun Valisi Dağlı: "Kısıtlamada alışverişi ailece değil, tek başınıza yapın" - Son Dakika

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatarak, "Bu süre zarfında gıda ve benzeri gibi zorunlu ihtiyaçlarınızı temin için dışarıya çıkmanız gerektiğinde bunu diğer aile üyeleri ve arkadaşlarınızı yanınıza almadan tek başınıza yapmanızı istirham ediyorum" dedi.

Korona virüsü risk haritasında nüfusa oranla en çok vaka sayısına sahip olan Samsun, çok yüksek risk grubunda yer alan illerin başını çekiyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Samsun'da kısıtlama cuma günü saat 21.00'de başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp, pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak. Samsun Valisi Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile zorunlu haller için dışarı çıkılması durumunda uyulması gereken hususları duyurdu.

Vali Dağlı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli hemşehrilerim; bilindiği üzere, korona virüsü vaka sayılarında devam eden üzücü artış nedeniyle, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması yaklaşık bir aylık aradan sonra yeniden cumartesi gününü de kapsayacak şekilde genişletildi. Bu akşam saat 21.00'de başlayacak olan kısıtlama pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek olup, bu süre zarfında gıda ve benzeri gibi zorunlu ihtiyaçlarınızı temin için dışarıya çıkmanız gerektiğinde bunu diğer aile üyeleri ve arkadaşlarınızı yanınıza almadan tek başınıza yapmanızı, suistimal olarak değerlendirebilecek durumların ortaya çıkmasına fırsat vermemenizi özellikle istirham ediyor, kısıtlamadan muaf olanların, muafiyet sebebinin zaman ve güzergah açısından uyumluluk gösterip göstermediğinin tavizsiz denetleneceğini ve herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşılmaması için bu hususa dikkat edilmesini bir kez daha hatırlatmak istiyorum." - SAMSUN