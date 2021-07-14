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Samsun Valisi Dağlı, Kovid-19 aşısının ihmal edilmemesi uyarısında bulundu - Son Dakika

Samsun Valisi Dağlı, Kovid-19 aşısının ihmal edilmemesi uyarısında bulundu

14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:51
Samsun Valisi Dağlı, Kovid-19 aşısının ihmal edilmemesi uyarısında bulundu, System.String[]

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, vatandaşların bir an önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırmalarını istedi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, vatandaşların bir an önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırmalarını istedi.

Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs insidans haritasına göre kentte bazen yavaşlamakla birlikte uzunca süredir devam eden düşüş trendinin bu hafta da sürdüğüne işaret etti.

Her 100 bin kişide 23,97 ile en az vaka oranına sahip 25'inci il olduklarına dikkati çeken Dağlı, "Koronavirüse karşı en büyük gücümüz olan aşılamada, rakamlar ne kadar hızlı artarsa vaka sayılarımız da aynı hızla düşmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Dağlı, Kurban Bayramı'nda aşılamanın artabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nı kapsayan 9 günlük süreci de yoğun aşılamayla geçirebilir, bayramlaşmalarda maske ve mesafe kurallarını ihmal etmezsek hem vaka sayıları hem de aşılamadaki hedeflerimize doğru büyük adım atmış oluruz. Lütfen aşının gücüne inanarak, hiç ertelemeden ilk fırsatta aşımızı olalım. Aşılamada mavi kategoriye bir an önce yükselerek toplumsal bağışıklığımızı kazanalım."

Kurban Bayramı, Zülkif Dağlı, Koronavirüs, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun Valisi Dağlı, Kovid-19 aşısının ihmal edilmemesi uyarısında bulundu - Son Dakika


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