Samsun Valisi Dağlı, Kovid-19 önlemleriyle açılan pazar yerinde inceleme yaptı Açıklaması - Son Dakika

Samsun'da pazarcı esnafı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak "tam kapanma" döneminde tezgah açtı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle "tam kapanma" döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesinin ardından esnaf, sabah tezgah kuracakları alanlara gelerek tezgahlarını kurdu.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Atakum ilçesindeki cuma pazarı yerinde İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç ve Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ile incelemelerde bulundu.

Dağlı, incelemelerinin ardından gazetecilere, il genelinde 69 yerde Kovid-19 tedbirlerine uyularak pazar açıldığını söyledi.

Üreticinin elindeki mahsulün değerlendirilmesi açısından "tam kapanma" döneminde sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verildiğini anlatan Dağlı, "Pazar yerlerinde tezgahlar arasının üç metre olması şartımız vardı ancak burada 5 metrenin üzerinde mesafe var. Pazarcı esnafımız haftada bir de olsa pazara çıkmış olacak, aynı zamanda halkımız da taze sebze ve meyvesini alacak. Pazar girişlerinde gerekli tedbir ve önlemler alındı. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları korunuyor. Girişlerde kontroller yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Samsun'da Kovid-19 vaka sayılarının belli bir iniş seviyesine geldiğini vurgulayan Dağlı, geçen hafta 40'ıncı sıralara gerilediklerini dile getirdi.

Vatandaşların daha duyarlı ve hassas davranması gerektiğini vurgulayan Dağlı, şunları kaydetti:

"Rengimizi maviye döndürmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın emeği ve duyarlılığıyla inişimiz devam ediyor. Burada kolluk kuvvetlerimize, sağlık çalışanlarımıza, belediyelerimize, herkese teşekkür ediyoruz. Yaklaşan bayram da bizim için çok önemli. Herkesin desteğini bekliyoruz. Bayramda hareketlilik olmaması gerekiyor. Tam kapanmadan dolayı izin de verilmeyecek. Bu bayramda kendi çekirdek ailemizle bayramı kutlayacağız. Bunun için biraz daha sabredeceğiz ve buna katlanacağız."

Vali Dağlı, daha sonra kentteki trafik denetimlerine katılarak, sürücülerin izin belgelerini inceledi.