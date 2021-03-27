Samsun Valisi Dağlı: "Maalesef pervasız tipler yüzünden gemimiz su alıyor" - Son Dakika

Samsun'un nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il olmasını değerlendiren Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Maalesef pervasız tipler yüzünden bizim gemimiz su alıyor. Ama biz bu gemiyi yürütmek durumundayız" dedi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret ederek Başkan Hacı Eyüb Güler ve birliğe bağlı oda başkanları ile bir araya geldi. Toplantıda Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hacı Eyüp Güler, pandemi döneminde yaşanan sıkıntıları Vali Dağlı ile paylaştı. İkinci bir kapanma dönemi istemediklerini ve normalleşebilmek için vatandaşın desteğini beklediklerini de dile getiren Başkan Güler, "Son günlerde ülke genelinde vaka sayılarının hızlı bir şekilde artması esnafımızı ve vatandaşları tedirgin ediyor. Esnafımız ikinci bir kapanma ile karşı karşıya kalmamak için vatandaşlardan daha fazla duyarlılık bekliyor" diye konuştu.

"Bir tane pozitif herkese bulaştırabilir"

Başkan Güler ile istişare halinde olduklarını belirten Vali Dağlı ise esnafa nasıl yardımcı olunabileceği hususunu gözettiklerini dile getirdi. Esnafa tedbirlere büyük oranda uyduğu için teşekkür eden Dağlı, "Ben hemen hemen olmasa da günaşırı sokağa çıkıyorum. Durum nedir ne değildir bakıyorum. Bazısına 'şunu satarken, şu burnunu bir kapat' diyorum. Ben söylüyorum yani. Ama genel itibarıyla baktığımız zaman yüzde 99 gibi uyuluyor. Uymayan tek tüktür. Ama bazen neler olabiliyor mesela. Pazardaki esnafımız maskeyi çıkarabiliyor maalesef. Bunu siz de gözlemliyorsunuz. Bir tane pozitif olduğu zaman herkese bulaştırabilir" şeklinde konuştu.

"Bulaşlar en çok akraba eş dost ziyaretlerinde oluyor"

Bulaşların en çok olduğu yerlere değinen Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Örneğin hafta sonları birkaç kardeş veya akraba eş dost bir yerde toplanıyor. Bir ev dediğin 2-3 katlı bir yer. Hepsinin birer dairesi var. Karadeniz usulü olduğu için. Orada nasılsa 'burada bir yere çıkamıyoruz, burada muhabbet ederiz' diyor. Bu son derece yanlış. Bir tanesinde varsa bakıyorsun 25 kişide birden pozitif çıkmış. Ki bu oldu. Biz bunu Salıpazarı'nda yaşadık, bazı yerlerde hep yaşadık. Diğer ilçelerimizde de yaşandı ve hızlı bir şekilde yayılmış oluyor" ifadelerini kullandı.

"Taziye yerleri, bulaş riskinin en fazla olduğu yerler"

Diğer bulaş yerlerinin de taziye yerleri olduğunu belirten Dağlı, vatandaşlardan bu konuda duyarlılık talep etti. Pozitif hastaların temaslılarını bildirmemesinin ve karantinada olanların dışarıda yakalanmasının da bulaşı artırdığını sözlerine ekledi. Bu süreçte herkesin bir gemide olduğunu ancak bazılarının geminin iyi yürümemesi için uğraştığını belirten Dağlı, "Bir hakikat var ki hepimiz aynı gemideyiz. Aynı gemiyi hep birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Tabii, bu gemiyi yürütürken bazıları bir taraftan ağırlık yapmaya çalışıyor. Onları yine hep birlikte önlemeye çalışıyoruz. Bazıları bize destek oluyor, geminin iyi yürümesi için uğraşıyor, onları her zaman manevi olarak yanımızda hissediyoruz. Tabii, en fazla yanımızda hissettiğimiz kesim de ben açık net söylüyorum esnafımız. Ama maalesef ki duyarlı olmayan vatandaşlarımızdan bu manada tam bir köstek görüyoruz. Millet olarak, insanlık olarak böyle bir süreçten geçiyoruz" sözlerine yer verdi.

"Cezalarda bireyler ağırlıkta"

Cezalandırma taraftarı olmadıklarını ancak yazdıkları cezalarda da bireylerin ağırlıkta olduğunu anlatan Zülkif Dağlı, "İş yerlerine yazdığımız cezalar, kişilere yazdığımız cezaların belki 20'de biri bile değil. Biz başından itibaren böyle bir prensip belirledik. 'Kapatma yolunda değil uyarma yolunda yapacağız' dedik. Biz kapatmayı hemen hemen uyguladığımız yok gibi bir şey. Çünkü iş yerlerine yazılan cezalar kişilere yazıldığı gibi değil. Daha yüksek rakamlar olabiliyor. 900 TL yazmıyorsun ona, 3 bin 500 TL-4 bin TL yazıyorsun. Adamı zaten çökertirsin o zaman. Ama genel prensibimiz kişilere yazma yönünde" sözlerine yer verdi.

Akşam 21.00'den sonra sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlerin çoğunun 'pervasız, kaybedecek bir şeyi olmayan insanlar' olduğuna dikkat çeken Vali Dağlı şöyle devam etti: "Genç bir çocuk örneğin pervasız, kaybedecek hiçbir şeyi yok. Kaybedecek hiçbir şeyi yok, hayattan hiçbir beklentisi yok. Maalesef böyle insanlarımız çok fazla piyasada. Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olduğu zaman toplantı yapmıştık. O zaman kaymakamlar da çevrimiçi katılmıştı. 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması var. Aklı başında olan adam buna uyuyor. Kim uymuyor? Aklı başında olmayan tip, pervasız tip, kaybedecek bir şeyi olmayan tip. Eğer dedim sokağa çıkma kısıtlaması olduğu zaman akşam 21.00'den sonra birilerini yakaladıysa polislerimiz, bu muhtemeldir ki alkollüdür. Muhtemeldir ki ehliyeti yoktur. Muhtemeldir ki arabasının muayenesi de yoktur. Madde bağımlısıdır veya eski bir arabaysa dikkat edin diyorum mesela. Eski Doğan, Şahin carcar yaparak tekerleri indirdiyse ona dikkat edin, diyoruz. Bunlara mutlaka biraz daha iyice bakın. Kaldı ki o tiplerin arabasında da o torpidonun oralarda, kenarda, koltuğun altında uyuşturucu da bulursunuz, dedim. O da öyle yani. Maalesef böyle pervasız tipler yüzünden bizim gemimiz su alıyor arkadaşlar. Ama biz sonuç olarak bu gemiyi yürütmek durumundayız."

Zülkif Dağlı, bir esnaf çocuğu olduğu için esnafın halinden daha iyi anladığını dile getirdi.

"Mecidiye'de ne var ben anlamıyorum"

Mecidiye Caddesi'ne oluşan yoğunluğu anlamadığını dile getiren Vali Doç Dr. Dağlı şunları kaydetti:

"Bir de maalesef özellikle Mecidiye civarına bakıyorum. Geçtiğimiz gün dolaştık. Biraz da yağmur vardı. O yağmurlu günde 1-2 yaşında çocukları, kadınlar özellikle tutmuşlar Mecidiye'ye geliyorlar. Burada ne var ben anlamıyorum. Dikkat etmemiz lazım. Maalesef boş yere dışarı çıkan adam, çoğu da kuru kalabalık. Belki esnafımıza çok faydası olan insan tipi de değil."

Dağlı son olarak, "İnşallah bu beladan bir an önce kurtuluruz. Bu bize bağlı. Ama özellikle esnaf kesimimize ben buradan özellikle teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı. Ardından protokol imza töreni yapıldı.

Samsun Valiliği koordinasyonunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında, ildeki Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyeleri ve ailelerine 'Afet Farkındalık Eğitimi' verilmesi ile AFAD Gönüllülük Sistemi hakkında bilgi ve tanıtım etkinlikleri düzenlenmesini amaçlayan protokole, Vali Dağlı, Başkan Güler ve Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu imza attı.

İmzaların ardından son bulan toplantıda Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı 72 odanın başkan ve temsilcileri yer aldı. - SAMSUN