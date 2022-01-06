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Samsun Valisi Dağlı: Vaka sayısı 10 günde yüzde 50 arttı - Son Dakika

Samsun Valisi Dağlı: Vaka sayısı 10 günde yüzde 50 arttı

06.01.2022 16:29
Samsun Valisi Dağlı: Vaka sayısı 10 günde yüzde 50 arttı

SAMSUN Valisi Zülkif Dağlı, kentteki vaka sayısında 10 günde yüzde 50 artış görüldüğünü belirterek, "'Omicron'u yenmek için eski ayarlarımıza geri dönmeliyiz.

SAMSUN Valisi Zülkif Dağlı, kentteki vaka sayısında 10 günde yüzde 50 artış görüldüğünü belirterek, " 'Omicron'u yenmek için eski ayarlarımıza geri dönmeliyiz. 'Omicron'a şehrimizi teslim etmeyelim" dedi.

Samsun Valisi Dağlı, pandemi rakamlarında görülmek istenilmeyen tabloyla karşı karşıya kalındığını söyledi. Vali Dağlı, "18-24 Aralık haftası verilerinde kısmi bir gerileme gösteren vaka sayımız, son 10 gün itibarıyla yeniden bir yükseliş içine girdi ve ilimizde maalesef vaka sayımız yüzde 50 oranında, hızlı bir artış gösterdi. Ülkemizde görülen 'Omicron' varyantının etkileri, henüz şehrimizde görülmeden ortaya çıkan bu ani artış bizi endişelendiriyor ama bu durum sadece bizi endişelendirmemeli. Hepimiz, yeni varyantın etkileri ilimizde ortaya çıkmadan, bu olumsuz tablodan kurtulmanın yollarını aramalı ve koronanın bizi bunalttığı, ölümleri artırdığı günleri hatırlayarak, 'Omicron'u yenmek için eski ayarlarımıza, önlemlere daha sıkı uyum sağladığımız günlere geri dönmeliyiz" diye konuştu.

'MUTLAKA AŞIMIZI YAPTIRMALIYIZ'Maske kullanımının ve kalabalık ortamlardan uzak durmanın önemine değinen Vali Dağlı, "Çene altı maske kullanmaktan vazgeçmeli, kalabalık yerlerden olabildiğince uzaklaşmalı, bu ortamlarda bulunmamız gerekiyorsa kesinlikle maskeli olmalı ve hepsinden de önemlisi mutlaka ve mutlaka aşımızı yaptırmalıyız. Devletimiz Covid-19'la mücadele edebilmemiz için bize her türlü imkanı sunuyor. Son günlerde Sağlık Bakanlığı'mız tarafından yapılan düzenlemeyle bir önceki aşısının üzerinden 3 ay geçen vatandaşlarımıza da hatırlatma dozlarını yaptırma hakkı verildi. Yerli aşımız Turkovac'ın ilimize gelmesine sayılı günler kaldı. Elimizde bu kadar güçlü silah varken bu mücadeleyi kaybetmemeli, ilimizi koronadan korumalı, onca zorluğun ardından yerli aşımızı da ürettiğimiz bir ortamda vaka sayımızın artmasına, yeni can kayıpları yaşamamıza izin vermemeliyiz" dedi.

Samsun'da yaşayanlara çağrıda bulunan Vali Dağlı, "Lütfen, koronayla mücadelede eski ayarlarımıza dönelim. Maske, mesafe önlemlerine riayet edelim. Aşı hakkımız varsa bunu mutlaka kullanalım, aşımızı ertelemeyelim. Şehrimize doğru gelen yeni varyant, etkisini göstermeden önlemimizi alalım. 'Omicron'a şehrimizi teslim etmeyelim" diye konuştu.


Samsun Valisi Dağlı: Vaka sayısı 10 günde yüzde 50 arttı
Samsun Valisi Dağlı: Vaka sayısı 10 günde yüzde 50 arttı
Samsun Valisi Dağlı: Vaka sayısı 10 günde yüzde 50 arttı
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Zülkif Dağlı, Koronavirüs, Omicron, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Samsun Valisi Dağlı: Vaka sayısı 10 günde yüzde 50 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun Valisi Dağlı: Vaka sayısı 10 günde yüzde 50 arttı - Son Dakika
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