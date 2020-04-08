Samsun Valisi Kaymak'tan

Samsun Valisi Osman Kaymak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara evde kalın çağrısında bulundu.

Kaymak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, baharın gelmesiyle güneşli günlerin başladığınına işaret etti ancak koronavirüsle mücadele uyarılarını dikkate alarak mecbur kalmadıkça vatandaşların evden çıkmamasını istedi.

Evden çıkmaya mecbur kalınması halinde özellikle toplu taşıma araçlarında, marketlerde maske takmaya ve sosyal mesafeyi korumaya özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Kaymak, "Güneşin göz alıcı ışıklarıyla her tarafın yeşillendiği, düşünce ve hayalin derinleştiği, adına şiirlerin yazıldığı ilkbahar ve yaz mevsiminin tadını en kısa zamanda sevdiklerimizle birlikte çıkarabilmek adına devletimizin aldığı tedbirlere sımsıkı uyalım. Evlerden çıkmamaya özen gösteren, hem kendi hem de çevresindeki vatandaşların sağlığını düşünen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim." ifadesini kullandı.