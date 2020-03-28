Samsun Valisi Kaymak'tan kentteki hastaneyle ilgili ses kaydına yalanlama - Son Dakika

Samsun Valisi Osman Kaymak, sosyal medyada yer alan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili ses kayıtlarının doğru olmadığını bildirdi.

Kaymak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medyada Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili tamamen gerçek dışı bir ses kaydı bulunduğunu belirtti.

Bu kaydı yayanlar hakkında adli tahkikat başlatıldığını bildiren Kaymak, şunları kaydetti:

"Lütfen bu tür haberlere itibar etmeyiz. Algı ve provokasyon amacıyla gerçek dışı görüntü ve ses dosyalarını sahte hesaplar üzerinden yaymak suretiyle kamuoyunu endişeye düşürmeye, toplumu korku ve paniğe sevk etmeye çalışan, kişi ya da kurumları toplum nezdinde hedef gösteren hesap sahipleri hakkında işlem başlatılmıştır."